В надежде сходить на первое свидание в театр житель Екатеринбурга отправил мошенникам 76 тысяч рублей за билет

Житель Екатеринбурга стал жертвой онлайн-аферистки, которая под предлогом первого свидания выманила у романтика 76 тысяч рублей. По информации E1.RU, мужчина познакомился с неизвестной девушкой в специальном мобильном приложении. Почти сразу их общение перешло в Telegram. Там она написала, что планирует пойти в театр, и предложила устроить совместный культурный вечер и познакомиться лично.

Собеседница отправила молодому человеку ссылку на покупку билета на спектакль, намекнула, что место рядом с ней ещё не занято. Мужчина согласился разделить вечер с незнакомкой и попытался приобрести билет, однако каждый раз с его счёта списывали деньги, при этом на почту квитанция об оплате не приходила. Для решения проблемы он обратился в «службу поддержки» и попросил вернуть средства. Там ему сообщили, что произошёл якобы технический сбой и, чтобы вернуть деньги, нужно пройти по новой ссылке и сообщить код из СМС оператору. Молодой человек рассказал незнакомке о технических неполадках, на что она ответила, что такое случается, и предложила попробовать приобрести билет снова, так как в день спектакля места могут быть заняты.

«Я проводил оплату на верную якобы сумму 2500 рублей, вводил код из СМС, чтобы купить билет. После страница с оплатой сбрасывается и списывается в несколько раз больше денег. И техподдержка звонит и пишет, мол, надо сделать снова списание с моей карты по специальной ссылке, например на 10 тысяч, чтобы вся ошибочно списанная сумма вернулась обратно. А в итоге возврата не происходит и списывается всё больше и больше», — сказал Е1.RU пострадавший.

Мошенники из «службы поддержки» присылали всё новые и новые ссылки и звонили со скрытых номеров. Чуть позже молодой человек понял, что стал жертвой аферистов, и сразу заблокировал все карты. А незнакомка к тому времени удалила переписку в Telegram и анкету в приложении знакомств. Мужчина уже обратился в полицию и техподдержку банка.