В начале новой рабочей недели в Нижнем Тагиле потеплеет до минус 3 градусов

Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила потепление до минус 3 градусов в начале новой рабочей недели. В понедельник, 16 ноября, столбики термометров будут опускаться до минус 8 градусов. Но уже во вторник днём потеплеет до минус 3 градусов (при этом по ощущениям будет минус 7 градусов). Затем воздух будет прогреваться до минус 3-5 градусов. В ночное время ожидается похолодание максимум до 12 градусов ниже нуля. Ветер прогнозируется преимущественно западный и юго-западный.

В горах и низинах Свердловской области в ночь на понедельник прогнозируется сильное похолодание - до минус 22-27 градусов. На остальных территориях региона будет 12-17 градусов ниже нуля. Днём столбики термометров опустятся в начале недели до минус 2-12 градусов. Уральский гидрометцентр обещает свердловчанам переменную облачность и западный ветер с порывами до 8 м/с.