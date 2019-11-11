В начале недели жителей Нижнего Тагила ждёт потепление, мокрый снег и гололедица

Жителей Нижнего Тагила в начале рабочей недели ждёт потепление до плюс одного градуса, мокрый снег и гололедица. Ночью в ближайшие два дня столбики термометров будут опускаться до минус 3 градусов. В ночь со среды на четверг, 14 ноября, температура воздуха резко понизится до минус 12 градусов. Днём ожидается минус 7 градусов и снегопад. К концу недели снова немного потеплеет. Ветер ожидается преимущественно юго-западный.

На севере Свердловской области до 14 ноября прогнозируется похолодание в ночное время суток до минус 18 градусов, дневное — до минус 14 градусов. В других территориях региона столбики термометров будут подниматься днём максимум до плюс 3 градусов. Сотрудники Уральского гидрометцентра обещают свердловчанам юго-западный и северо-западный ветер с порывами до 14 м/с. Они также предупреждают о снегопадах, изморози и гололедице на дорогах и тротуарах.