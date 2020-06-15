В начале недели жителей Нижнего Тагила ожидает 25 градусов тепла

В начале рабочей недели (15 и 16 июня) синоптики обещают тагильчанам западный ветер и плюс 25 градусов в дневное время. По ночам столбики термометров будут опускаться максимум до 11 градусов выше нуля. К середине недели в Тагиле станет прохладнее, воздух будет прогреваться днём до плюс 21 градуса. Кроме того, пойдут дожди.

В отдельных территориях Свердловской области столбики термометров поднимутся в ближайшие три дня до 28 градусов выше нуля. Сегодня, 15 июня, в регионе, по данным Уральского гидрометцентра, ожидается переменная облачность. Во вторник и среду возможны дожди и грозы. Ветер прогнозируется преимущественно северо-западный с порывами до 14 м/с.