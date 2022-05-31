В начале июня в Свердловской области стартует первый туристический «Демидовский маршрут» через Нижний Тагил, но пока без Черноисточинска и Висима

В начале июня в Свердловской области туристы посетят «Демидовский маршрут». Первое летнее путешествие пройдёт с 10 по 12 июня. Об этом пишут на официальном сайте правительства Свердловской области. У туристов есть на выбор два варианта маршрута: двухдневный через Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил, и трёхдневное путешествие через Екатеринбург, Невьянск и Нижний Тагил. Однако ранее заявленные Черноисточинск и Висим на карте путешествия так и не появились.

Тем не менее одна туристическая компания уже разместила на своём сайте анонс программы четрыёхдневного маршрута, куда вошли Черноисточинск и Висим. В турагентстве отметили, что этот маршрут пока находится на стадии согласования с профильными ведомствами и резидентами.

«Первая группа стартует 10–12 июня, в День России. Путешествие будет длиться 3 дня и 2 ночи. На маршруте мы рассказываем о династии Демидовых, но знакомимся с ними не только как с известными промышленниками, но и как с меценатами, узнаём их быт и образ жизни. Всего будет 6 заездов до конца 2022 года. Они будут пробные. Мы будем смотреть на востребованность маршрута, чтобы впоследствии корректировать его по ёмкости групп и прочим параметрам», — рассказала «ТАСС-Урал» заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.

Маршрут посвящён развитию промышленности на Урале и в России и познакомит туристов с историей горнозаводчиков Демидовых, также на экскурсиях расскажут об уральском подносном промысле.

В программе трёхдневной поездки — посещение знаковых музеев и предприятий. Так, в первый день туристов ждёт обзорная экскурсия по Екатеринбургу и посещение Центра истории камнерезного дела, во второй они отправятся в Невьянск на Наклонную башню и в музей иконы, в третий — в Нижний Тагил на ЕВРАЗ НТМК и в историко-краеведческий музей. Но отметим, что дети, не достигшие возраста 14 лет, не смогут посетить металлургический комбинат, а вместо этого отправятся в дом-музей Черепановых. Кроме того, за дополнительную плату можно сходить в Нижнетагильский драматический театр и филармонию.

Благодаря «Демидовскому маршруту» и другим проектам в регионе власти хотят вывести объём туристического потока на допандемийный уровень — более 1,6 миллиона человек.

Напомним, что «Демидовский маршрут» предлагают внести в национальные маршруты России. Таким образом, правительство Свердловской области рассчитывает на то, что федеральные средства, выделенные на проект, помогут создать необходимую инфраструктуру и благоустроить города, через которые маршрут проложен. Стоимость первого трёхдневного тура «Демидовского маршрута» составляет 18 500 рублей, двухдневного — 12 900 рублей.

Планируется, что в дальнейшем маршрут будет не только автобусным. Правительство области ведёт переговоры с РЖД и обсуждает создание специальных брендированных вагонов «Демидовского маршрута».