В Свердловской области запустят туристический «Демидовский маршрут». Его посещение обойдётся дороже путёвки в Турцию 

В Свердловской области появится брендовый тур «Горнозаводская цивилизация: Демидовский маршрут». В него войдут Екатеринбург, Невьянск, Нижний Тагил, а также посёлки Черноисточинск и Висим.

Маршрут планируют запустить летом 2022 года. Стандартный пакет обойдётся туристу в 17,8 тысячи рублей, а «маршрут-active» — в 23 тысячи рублей, сообщает JustMedia.

«Во время “Демидовского маршрута” участники экскурсии познакомятся с горнозаводской цивилизацией Урала, наследием династии Демидовых и их ролью в развитии горнодобывающей промышленности России. В настоящее время проект маршрута включает девять пунктов, также будет представлен аудиогид, разработанный для самостоятельных путешественников по маршруту», — отметила исполняющая обязанности директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.

В программе четырёхдневной поездки — посещение знаковых музеев и предприятий. Так, в первый день туристы познакомятся с экспозициями Музея архитектуры и дизайна Екатеринбурга, во второй отправятся в Невьянск на Наклонную башню, в третий — в Нижний Тагил на Лисью гору и в Демидовский музей. В завершающий день тура пройдут мастер-классы в «АртРезиденции» в Черноисточинске и экскурсия «Три конца» в посёлке Висим.