В начале 2018 года отток капитала из России увеличился вдвое

В январе-феврале 2018 года чистый отток капитала из России оказался равным 9,8 миллиарда долларов, что более чем в два раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, отмечается в опубликованных Центробанком данных.

ЦБ объясняет отток «ростом иностранных активов прочих секторов». Иностранные инвестиции в российских фондах за февраль сократились более чем на 100 миллионов долларов, при этом, как сообщает Центробанк, у России за январь-февраль на 23,7 миллиарда долларов увеличились международные резервы. Этот показатель за аналогичный период прошлого года составил 15,4 миллиарда долларов. Профицит счёта текущих операций за два зимних месяца вырос до 20,8 миллиарда долларов, хотя в январе-феврале 2017 года был равен 14,5 миллиарда.

Внешний долг России по состоянию на 1 января 2018 года, как сообщает Центробанк, был равен 529,1 миллиарда долларов. По сравнению с январём 2017 года он вырос на 15 миллиардов долларов, то есть на 2,9%.

«Рост внешней задолженности был обусловлен приобретением иностранными инвесторами суверенных долговых ценных бумаг, номинированных в российских рублях, а также привлечением долгового финансирования от зарубежных связанных структур российских компаний. Внешняя задолженность банков, напротив, уменьшилась до минимального за последнее десятилетие уровня», — отмечается в сообщении регулятора.

В июле фонд Emerging Portfolio Fund Research сообщил, что иностранные инвесторы с конца февраля вывели из российских ценных бумаг более 1,6 миллиарда долларов. Эксперты назвали это максимальным за последние 3,5 года оттоком.