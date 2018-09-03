В Мьянме двоих журналистов Reuters приговорили к семи годам тюрьмы

Суд в Мьянме приговорил двух журналистов агентства Reuters к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне, сообщает сайт издания.

Журналисты Ва Лон и Кья Со Оо освещали события, связанные с преследованием и убийством в Мьянме представителей народности рохинджа — национального меньшинства, исповедующего ислам. При задержании в декабре 2017 года у них нашли «секретные правительственные документы», касающиеся действий сил безопасности страны в штате Ракхайн, где проживают рохинджа.

На суде журналисты заявили, что получили документы на встрече с сотрудниками полиции в одном из ресторанов, после чего сразу же были задержаны. Свидетель из числа полицейских подтвердил, что всё было организовано, чтобы помешать журналистам освещать тему притеснения рохинджа.

«Мне не страшно, я верю в справедливость, демократию и свободу», — заявил после оглашения вердикта Ко Ва Лон.

«Сегодня печальный день для Мьянмы, осуждённых журналистов и прессы по всему миру», — сказал главный редактор Reuters Стивен Адлер.

Он добавил, что агентство будет обращаться за помощью к международному сообществу.

Приговор журналистам уже осудили в ЕС и Организации Объединённых Наций. Представитель ООН в Мьянме Кнут Остби расценил его как нарушение свободы слова и потребовал освободить мужчин.

«Свободная пресса имеет важнейшее значение для мира, справедливости и прав человека. Мы разочарованы сегодняшним решением суда», — написал дипломат в Тwitter.

Столкновения между буддистами и мусульманами в Мьянме продолжаются несколько лет. С 2016 года в конфликте начала открыто принимать участие армия Мьянмы. Правозащитники обвиняют военных во внесудебных расправах, изнасилованиях и поджогах домов мусульман, власти все обвинения отрицают.