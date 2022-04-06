В МВД рассказали подробности громкого дела банды из Нижнего Тагила, требовавшей выкуп за освобождение российского военнопленного (ВИДЕО)

В рамках уголовного дела о вымогательстве выкупа у жительницы города Дзержинска оперативники задержали двоих жителей Нижнего Тагила. Ранее в Telegram-канале Shot появилась информация о том, что трое мужчин вымогали у жительницы Дзержинска Нижегородской области выкуп за сохранение жизни её мужа, который участвовал в спецоперации на Украине и, предположительно, попал в плен. Сегодня стало известно, что двое злоумышленников родом из Нижнего Тагила, третий проживает в Мурманске.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые были установлены и задержаны сотрудниками полиции в течение трёх дней. Житель Мурманска, по версии следствия, сотрудничал с украинским колл-центром, а тагильчане выполняли роль посредников.

В ведомстве подтвердили, что злоумышленники вымогали у женщины сначала 10 миллионов рублей, но после того, как она сообщила об отсутствии такой суммы, рекомендовали взять кредит и перевести 400 тысяч на указанную банковскую карту.

Один из аферистов звонил жительнице Дзержинска каждый час, контролировал её действия и требовал передачи денег. С одного номера поступило 14 звонков. После отказа женщины переводить деньги злоумышленник начал угрожать убийством её супруга и прислал фотографию мужчины, лежащего на земле вниз лицом. После этого потерпевшая обратилась в полицию.

Изначально уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору), но после переквалифицировано на часть 3 статьи 30 (покушение на преступление) и часть 3 статьи 159 (мошенничество в крупном размере) УК РФ.