Три жителя Нижнего Тагила требовали выкуп у жены российского военного, попавшего в плен на Украине

Сотрудники спецслужб задержали троих жителей Нижнего Тагила. Мужчины вымогали у жительницы города Дзержинска Нижегородской области выкуп за сохранение жизни её мужа, который попал в плен во время спецоперации на Украине, сообщает Telegram-канал Shot.

По информации различных Telegram-каналов, женщина через соцсети пыталась найти не выходившего на связь с родными мужа, участвующего в спецоперации на Украине. 8 марта в соцсети «ВКонтакте» ей написал незнакомый мужчина, который сообщил, что её муж якобы находится в плену. В качестве доказательства злоумышленник приложил видеозапись с допроса мужа, которую, по всей видимости, взял из украинского Telegram-канала.

За сохранение жизни военнопленному у жительницы Дзержинска потребовали 10 миллионов рублей. Позже запросы вымогателей снизились до 400 тысяч рублей.

Супруга военнослужащего не стала платить выкуп и обратилась в полицию. Правоохранители вышли на троих жителей Нижнего Тагила: 28-летнего Марка П., 25-летнего Максима Б. и 22-летнего Игоря М. По неподтверждённой информации, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Им грозит до 15 лет лишения свободы.