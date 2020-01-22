В МВД рассказали о самых распространённых видах электронного мошенничества и способах обезопасить себя от уловок киберпреступников

Согласно официальной статистике, самым распространённым видом мошенничества, связанного с банковскими картами, является покупка товаров через сайты бесплатных объявлений. Об этом сегодня, 22 января, на селекторном совещании представителям СМИ сообщил врио начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердловской области Евгений Власов.

«При общении с потенциальным покупателем или продавцом преступник выясняет номер банковской карты жертвы, а также трёхзначный код (CVV2/CVC2) и код SMS от банка. После чего происходит списание денежных средств, а злоумышленник перестаёт выходить на связь», — поясняет представитель МВД.

Вторым по популярности способом мошенничества является продажа автомобиля с обязательной предоплатой на специализированных сайтах. В этом случае «продавцы» выставляют объявление о продаже автомобиля с ценой ниже рыночной и просят покупателя перевести им залог, который иногда достигает полной стоимости транспортного средства. Разумеется, никакого автомобиля не существует.

«Ещё один способ — покупка различных товаров в интернет-магазинах. В этом случае покупатель заходит на сайт, выбирает и оплачивает товар, после чего клиент вносится в чёрный список, а товар не доставляется», — говорит Власов.

Следующий вид преступлений — участие в инвестиционных и финансовых проектах типа Forex и криптовалюты. Некоторые организаторы пирамид создают свои сайты и через них обещают инвесторам большую доходность от вложений.

«Достаточно новый, но уже широко распространённый способ, когда преступник звонит на ваш телефон или присылает SMS от имени вашего банка и сообщает, что с вашего счёта произошло несанкционированное списание денежных средств, либо оплата товара, либо сбой в банковской системе, и под этими предлогами выясняет номер вашей банковской карты, код на обратной стороне карты, пришедший от банка код SMS, после чего происходит списание денег с вашего счёта», — предупреждают в полиции.

Центральный банк России совместно с правоохранительными органами разработал 10 основных правил, придерживаясь которых можно достаточно серьёзно обезопасить себя от киберпреступников.

1. Необходимо беречь сотовый телефон, а также банковские карты от потери и краж.

2. Не записывайте и никому не говорите PIN-код от своей карты.

3. Не поддавайтесь панике при звонке от людей, которые представляются сотрудниками банка, относитесь к ним с подозрением.

4. Подключите информирование через SMS и электронную почту о произведённых вами банковских операциях.

5. В случае утери карты или получения уведомления о подозрительных денежных переводах с вашей карты немедленно блокируйте её.

6. Проявляйте осторожность при снятии денег в банкоматах и не следуйте советам посторонних лиц.

7. Проверяйте сумму перед оплатой при покупке через интернет.

8. Не поддавайтесь подозрительно выгодным предложениям товаров в интернете.

9. Не производите покупки через посторонние компьютеры.

10. Установите и своевременно обновляйте на своём компьютере антивирусные программы.

Всего за 2019 год на территории региона было зафиксировано около 8000 преступлений, совершённых с использованием сотовой связи и интернета, на общую сумму 100 млн рублей. Из них раскрыто порядка 2000.

В полиции уточняют, что чаще всего жертвами мошенников становятся люди преклонного возраста, которые не всегда могут адекватно оценить всю серьёзность их действий с банковскими картами. Поэтому правоохранители просят свердловчан проводить регулярные профилактические беседы с пожилыми родственниками на тему электронной безопасности.