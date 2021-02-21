В МВД предложили забирать пьяных людей в вытрезвители из их квартир

Министерство внутренних дел России предложило доставлять пьяных граждан в вытрезвители и отделения полиции из общественных мест или из квартир. Проект приказа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно документу, забирать людей в состоянии алкоголь из их квартир сотрудники правопорядка смогут в случае, если есть угроза жизни и здоровью других граждан, и если они могут нанести ущерб имуществу. Однако сделать это смогут только по письменному заявлению, людей, находящихся рядом.

Также полицейские смогут забирать граждан в вытрезвитель из общественных мест. В этот список вошли улицы, площади, стадионы, вокзалы, железнодорожные станции, платформы, скверы, парки, поезда дальнего следования и пригородного сообщения, аэропорты, морские и речных порты, автовокзалы и автостанции, привокзальные площади.

29 декабря 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении вытрезвителей. Закон наделяет сотрудников полиции правом доставлять пьяных в специальные вытрезвители, созданные на базе медицинских, социальных и муниципальных учреждений.

На федеральном уровне в России не существовало вытрезвителей с 2011 года, когда МВД, в ведении которого они находились, было лишено соответствующих полномочий.