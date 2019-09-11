В МВД предложили упростить получение гражданства РФ для окончивших российские вузы иностранцев

В МВД разработали законопроект об упрощённом порядке получения гражданства РФ для иностранных граждан, окончивших российские вузы.

«Законопроектом предлагается предоставить право указанной категории иностранных граждан и лиц без гражданства приобрести российское гражданство в упрощённом порядке при наличии регистрации по месту жительства либо нахождении на учёте по месту пребывания на территории России», — говорится в пояснительной записке к документу.

Как пишет ТАСС, сейчас иностранные выпускники российских государственных вузов имеют право приобрести гражданство России при наличии вида на жительство. При этом они должны работать на территории страны не менее трёх лет до момента подачи заявления на получение гражданства. Перед получением вида на жительство иностранные студенты должны получить разрешение на временное проживание после окончания обучения.

Законопроект предполагает внесение ряда правок в ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Предполагается, что если изменения вступят в силу, то иностранцы смогут подавать заявление о приёме в гражданство РФ по месту пребывания без получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.