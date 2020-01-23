В МВД не выявили нарушений в призывах Кадырова убивать за оскорбление чести в интернете

В МВД не нашли признаков нарушений в публичных призывах главы Чечни Рамзана Кадырова «убивать, сажать, пугать» за оскорбления чести в интернете. Об этом ведомство сообщило в своём официальном ответе на обращение главного редактора нижегородского издания KozaPress Ирины Славиной.

В ноябре прошлого года Славина обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания Кадырова и принять меры «в случае необходимости». Женщина считает, что высказывание Кадырова «оскорбляет и дискредитирует государственную власть», а также её саму как гражданку России. 23 января издание опубликовало ответ полиции МВД по Нижегородской области, в котором говорится, что полиция не обнаружила в словах главы Чечни «признаков совершённого, совершаемого или планируемого правонарушения». В связи с этим рассмотрение обращения было прекращено.

Напомним, в начале ноября 2019 года Кадыров на встрече с правительством республики резко высказался по поводу людей, позволяющих себе «оскорбление чести» в интернете.

«Тех, кто нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями, раздорами, если мы не остановим их, убивая, сажая, пугая, ничего не получится», — сказал глава Чечни.

Он также заявил, что нельзя «оставить человека», который задевает честь, даже если «весь мир сгорит синим пламенем, законы всех стран будут нарушены», и поклялся Кораном. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Кремль не собирается проверять высказывания Кадырова.