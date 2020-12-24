В музее-заповеднике Нижнего Тагила расскажут о народных промыслах с помощью тактильных экспонатов 

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приобрёл наборы тактильных экспонатов «Народные промыслы» (6+), которые будут использоваться при проведении интерактивных и инклюзивных мероприятий. Проект реализуется при поддержке Министерства инвестиций и развития Свердловской области и администрации города.

«Всего в рамках проекта было выполнено два тактильных набора: один из них посвящён тагильской росписи по металлу, второй — изготовлению берестяных бураков. Наборы представляют собой сундуки так называемой “теремной” формы, стилизованной под северорусские ларцы», — рассказывают в музее.

Внутри ларцов спрятаны различные инструменты, заготовки и формы, с которыми работают мастера. Гости музея смогут лучше узнать технологию промысла. Познакомиться с новым проектом можно в этнографическом комплексе музея-заповедника в музеях на Тагильской, 24 и 26. Записаться на специальные занятия, где подробно расскажут о том, как происходит изготовление тагильских подносов и берестяных бураков, можно по телефону: 8 (3435) 37-02-01 (доб. 353, 344).