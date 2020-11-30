В музее «Уралвагонзавода» покажут полотна советских живописцев и старинный фарфор

В музее «Уралвагонзавода» открылась выставка «Времена года», которая объединила экспонаты художественного собрания и коллекцию фарфора из фондов комплекса. Зрители увидят 14 полотен и более 40 экспонатов из керамики.

Как сообщает пресс-служба УВЗ, в экспозицию включены работы народных и заслуженных художников, а также членов Академии художеств. Снежная сибирская зима, подмосковная звонкая весна, столичный летний зной, золотая уральская осень собраны в одной живописной ленте.

«На выставке представлена одна из лучших работ заслуженного художника СССР Николая Белянина “Весна. Март”. Он продолжал традиции передвижников: стремился выставлять свои работы в народной среде. Его любимый мотив — начало пробуждения природы, начало весны. Выставлена авторская реплика картины “На катке. В Центральном парке культуры и отдыха” Сергея Скубко. Работа заслуженного деятеля искусств РСФСР художника-монументалиста Андрея Орловского “На детской площадке”, которая украшала помещение детского сектора в заводском Дворце культуры», — отмечают экспозиционеры.

Все представленные полотна появились в музее в 1950-х годах. Тогда предприятие приобрело картины для оформления интерьеров заводского Центрального клуба. С тех пор коллекция «Уралвагонзавода» пополняется произведениями известных советских и российских художников. Сейчас в ней больше 100 работ.

Вторая часть экспозиции посвящена коллекции керамики. В витринах расположились чайный и кофейный наборы с эмблемой 50-летия «Уралвагонзавода», авторский фарфор — призы коллективам Дворца культуры им. И. В. Окунева и подарки женской комиссии УВЗ от дружественных организаций. Представлены предметы известнейших, ещё дореволюционных фабрик Гарднера и Кузнецова. Среди них есть посуда, которой пользовались строители завода. Выставлена и небольшая коллекция зарубежного фарфора: немецкая статуэтка, польская кофейная пара и супница из Индии, которую привёз заводчанин, помогавший индийцам запускать танковое производство.