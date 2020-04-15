В Мурманской области закупят браслеты для слежки за изоляцией граждан

В Мурманской области власти закупят трекер-браслеты, чтобы следить за тем, как граждане соблюдают режим самоизоляции, со ссылкой на постановление на официальном сайте правительства области пишет Znak.com.

Поручение дано Министерству цифрового развития: на покупку 120 трекеров, 300 запасных ремешков и 30 дополнительных датчиков планируется потратить 1,48 млн рублей. Деньги выделяются из резервного фонда правительства. Министерство должно будет до 1 декабря текущего года предоставить отчёт о целевом использовании выделенных средств.

К настоящему моменту в России коронавирус официально подтверждён у 24,5 тысячи человек. Президент Владимир Путин объявил нерабочий режим в стране до 30 апреля. В регионах введены режимы самоизоляции, гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением неотложных поводов.

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