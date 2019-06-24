В Мурманской области в морге перепутали тела троих женщин

В Апатитах Мурманской области работники морга выдали родственникам погибших пенсионерок чужие тела для захоронения. В результате путаницы с бирками две пенсионерки были захоронены под чужими именами, ещё одни похороны сорвались — дочь усопшей женщины заметила подмену.

Как пишет местное издание «Хибинформбюро», в полицию и прокуратуру поступило заявление от апатитчанки Евгении Палатниковой. По словам женщины, 20 июня она с отцом пришла в морг, чтобы забрать тело матери для похорон. Сотрудник выдал им тело неизвестной пенсионерки. В итоге тело матери так и не нашли.

Пока ждали приезда правоохранителей, сотрудники морга связались с теми, кто хоронил своих родных в этот же день. Пришедшие молодые люди опознали в женщине, которую пытались выдать Палатниковым, свою бабушку. После этого родственники вместе со следователем поехали на кладбище.

«Мы думали, перепутали только два тела, а после вскрытия могил выяснилось, что три», — рассказала пострадавшая женщина.

Сейчас проверку по этому делу проводит СКР и прокуратура. Свои внутренние проверки запланировали Центральная городская больница Апатит и Минздрав. Причины, по которым работники морга перепутали бирки на телах усопших, пока не установлены.