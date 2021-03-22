В Мурманской области сошла лавина. Под завалами находятся 15 человек, среди них могут быть дети

Снежная масса сошла в Мурманской области в районе Оленегорска. Как сообщает ТАСС, в месте схода лавины могла находиться туристическая группа из 15 человек, рассказал глава города Олег Самарский.

«В районе Оленегорска сошла лавина. Там могла оказаться группа из 15 человек. Пока непонятно, какой тропой они пошли. На месте работают мончегорские спасатели», — заявил Олег Самарский.

О том, что под лавиной находится ребёнок, сообщили в МЧС РФ.

«В 18:00 по московскому времени от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в результате схода снежной массы в районе посёлка Имандра находится несовершеннолетний ребёнок. Туристическая группа состоит из 16 человек, 13 из которых несовершеннолетние дети», — сообщили в МЧС.

​​​​​Информацию о том, что под лавиной могут быть несовершеннолетние, подтверждает Следственный комитет по региону. На место ЧП отправились 53 спасателя и 18 единиц техники, в том числе кинологи поисково-спасательной службы.

Лавина сошла в 5 км от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. Предполагается, что туристы изменили заявленный маршрут и отправились по другому.

Ранее в понедельник в МЧС России сообщили, что лавинная опасность сохраняется в 14 регионах. Органам местного самоуправления субъектов, в которых существует высокий риск схода лавин, рекомендовали организовать работу патрульных групп для предотвращения доступа отдыхающих на лавиноопасные участки.

Сейчас проводится процессуальная проверка, в ходе которой будет установлено, были ли нарушения в оказании услуг и проведении мероприятий с несовершеннолетними.