В Мурманской области объявили траур по экипажу затонувшего судна «Онега»

Власти Мурманской области объявили траур по экипажу затонувшего судна «Онега», пишут «Известия».

По словам губернатора региона Андрея Чибиса, происшествие оказало влияние не только на семьи погибших, но и на весь город. Глава Мурманской области напомнил, что соболезнования в связи с трагедией выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и патриарх Кирилл.

«От лица всех северян я приношу искренние соболезнования родным погибших. Сейчас вам нужно держаться. Ради детей, ради родных», — написал Чибис в Instagram.

Он подчеркнул, что правительство региона окажет поддержку семьям погибших; размер материальной помощи составит 1 млн рублей, кроме того, каждой семье направят адресную поддержку.

Напомним, накануне в Баренцевом море вблизи Новой Земли затонуло рыболовное судно «Онега», на борту которого находилось 19 человек. Двое рыбаков — уроженцы Мурманска и Ростовской области — были спасены. Спасатели обследовали около 750 кв. км акватории Баренцева моря в ходе поиска затонувшего траулера, однако поиски не дали результатов.

В Росрыболовстве заявили, что возможной причиной крушения судна «Онега» стали неблагоприятная погода и несоблюдение техники безопасности. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена».

Правительство поручило семьям моряков «Онеги» оказать необходимую материальную помощь. По распоряжению вице-премьера Виктории Абрамченко был создан штаб для расследования причин крушения судна.