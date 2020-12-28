В Баренцевом море затонуло рыболовецкое судно. Судьба 17 моряков неизвестна

У Новой Земли в Архангельской области затонуло рыболовецкое судно. В пресс-службе МЧС РФ сообщили, что причиной затопления судна стало обледенение, пишет ТАСС.

«В 07:30 поступила информация о затоплении судна "Онега" № МК 0331 (порт приписки — Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области. Экипаж 19 человек. Спасены два человека, проводятся поиски судном "Войково"», — рассказали в МЧС.

Как сообщил изданию источник в экстренных службах, на поиски экипажа направили пять судов. Двое моряков, которых достали из воды, были в гидрокостюмах. Судьба 17 человек пока неизвестна.

Дополнительно к месту крушения «Онеги» направлены три судна. Они должны прибыть через 3–6 часов, пишет «Интерфакс». По данным издания, судно принадлежит частному лицу, порт приписки — Мурманск. Экипаж, рассказал собеседник агентства, подал несколько сигналов бедствия — в автоматическом и ручном режимах.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим. Результаты проверки находятся на контроле Северо-Западной транспортной прокуратуры.