В Мурманске ФСБ ликвидировала боевика, планировавшего теракт

В ночь на 4 апреля в Мурманске сотрудники ФСБ ликвидировали боевика ИГ (запрещено в РФ), планировавшего теракт.

Как сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), во время задержания мужчина открыл огонь по спецназовцам, после чего был нейтрализован.

При обыске в квартире, где находился боевик, сотрудники спецслужб нашли оружие и боеприпасы к нему, а также самодельное взрывное устройство.

Также известно, что уничтоженный боевик планировал после совершения теракта выехать на Ближний Восток, чтобы участвовать в террористической деятельности.