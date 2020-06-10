В Мурманске экс-чиновница отсудила 120 тысяч рублей у семьи ребёнка, которого сбила на машине

Октябрьский районный суд Мурманска присудил 120 тысяч рублей компенсации бывшей сотруднице регионального министерства образования и науки Лилии Хоруженко, сбившей 12-летнего Генриха Ширшова, пишет «Комсомольская правда».

Авария произошла в июне 2018 года, бывшая чиновница на Volkswagen Tiguan сбила мальчика, ехавшего на велосипеде. У ребёнка диагностировали перелом челюсти, сотрясение мозга и ушибы. В ГИБДД посчитали, что чиновница не виновата, так как Ширшов выехал на нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог. Семья Ширшовых провела независимую экспертизу ДТП, согласно которой вина в аварии лежит на бывшей чиновнице, поскольку в зоне, где ехал мальчик, преимущество на дороге у пешеходов и велосипедистов.

В сентябре 2019 года Хоруженко подала в суд на родителей мальчика, потребовав возместить деньги, потраченные на ремонт автомобиля после аварии: на нём остались царапины и было сломано зеркало заднего вида. Суд встал на сторону чиновницы и присудил ей 120 тысяч рублей в качестве компенсации, семья мальчика планирует обжаловать решение.

«Комсомольская правда» подчёркивает, что в областном Минобрнауки Хоруженко курировала среди прочего «вопрос безопасности детей на дорогах».