В Москве женщина с двумя маленькими детьми выпала из окна многоэтажки

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту гибели женщины и ребёнка, выпавших из окна на северо-востоке Москвы, со ссылкой на представителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлию Иванову пишет «Интерфакс».

«По предварительным данным, утром 11 ноября возле жилого дома, расположенного в Бабушкинский районе, обнаружено без признаков жизни тело женщины и малолетнего ребёнка. Также обнаружен малолетний мальчик на вид 6 лет, которому сейчас оказывается комплекс реанимационных мероприятий», — сказала Иванова.

Она отметила, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что по неизвестным причинам женщина с двумя детьми выпала из окна квартиры девятиэтажки на северо-востоке Москвы. По данным источника, инцидент произошёл в доме № 6 на улице Чичерина. Он сообщил, что женщина выпала с двумя детьми — девочкой в возрасте полутора лет и шестилетним мальчиком. Женщина и девочка в результате падения скончались, мальчик госпитализирован в одну из больниц в тяжёлом состоянии, сообщил источник.