В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна

На юго-западе Москвы в собственной машине застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна, со ссылкой на представителя столичного управления Следственного комитета Юлию Иванову пишет «Интерфакс».

Убийство произошло вечером 13 ноября возле жилого дома на Нахимовском проспекте, мужчина погиб на месте. Уголовное дело возбуждено по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

Mash сообщил, что тело Боляна нашли рядом с его автомобилем Infiniti. Преступники обстреляли машину, стреляли они из пистолета с глушителем.

Ашот Болян родился в 1979 году в Армении, в 1998 году он стал чемпионом мира по тайскому боксу и защищал пояс в течение семи лет. В 2004 году Болян переехал в Россию и через год завершил карьеру, после этого возглавлял департамент по спорту Всемирного армянского конгресса. Он имел звание мастера спорта России.

Напомним, в августе 2017 года возле одного из кафе Хабаровска произошла драка между чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу Андреем Драчёвым и Анаром Аллахверановым, после которой Драчёв скончался в больнице от полученных травм.

По данным следствия, полицейский Овчинников, являвшийся приятелем Аллахверанова, стал свидетелем конфликта, но не вмешался в драку и не попытался задержать своего знакомого. Он также отговорил от задержания Аллахверанова прибывших на место преступления сотрудников Росгвардии. Позже его уволили из органов внутренних дел.

Аллахверанов сдался следствию через месяц после происшествия, в декабре 2018 года его приговорили к 18 годам колонии строгого режима.