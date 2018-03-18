В Москве заминировали четыре избирательных участка

Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на четырёх участках в Москве, со ссылкой на Мосгоризбирком пишет РБК. Информация о минировании не подтвердилась.

Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут не уточнил, какие именно участки были «заминированы». Также он рассказал, что была информация о минировании ЦИК.

Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщал о минировании шести участков в Крыму. По информации издания, три участка находятся в Симферополе, два — в Саках и один — в Армянске. Звонки поступили в крымскую полицию.