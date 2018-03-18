В Москве заминировали четыре избирательных участка

18.03.2018 19:21
Неизвестные сообщили о заложенных бомбах на четырёх участках в Москве, со ссылкой на Мосгоризбирком пишет РБК. Информация о минировании не подтвердилась.
Член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут не уточнил, какие именно участки были «заминированы». Также он рассказал, что была информация о минировании ЦИК.
Напомним, ранее «Коммерсантъ» сообщал о минировании шести участков в Крыму. По информации издания, три участка находятся в Симферополе, два — в Саках и один — в Армянске. Звонки поступили в крымскую полицию.
«Ни на одном [избирательном участке] не прекращалась работа. Все они были обследованы, и никаких закладок, никаких предметов не было обнаружено», — рассказал глава местного избиркома Михаил Малышев.