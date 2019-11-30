В Москве задержали мужчину, из-за интимной переписки с которым погибла восьмилетняя девочка

В Москве полиция задержала 23-летнего военнослужащего, подозреваемого в ведении интимной переписки с восьмилетней девочкой. Второклассница выпала из окна 14-го этажа после того, как секретный чат обнаружила её мать.

Как пишет Mash, трагедия произошла 26 ноября. Мама девочки взяла её телефон, чтобы проверить, какие интернет-ресурсы посещает дочь. Когда она обнаружила в смартфоне ребёнка интимную переписку со взрослым мужчиной, она забрала мобильное устройство. В чате были фото и видео порнографического содержания.

«Решила, что поговорю, когда отойду от шока. Чтобы спокойно всё обсудить. И видимо, дочка поняла, что я всё прочитала. Она стала кричать, чтобы я отдала ей телефон», — рассказала мать девочки «Московскому комсомольцу».

После ссоры второклассница заперлась в своей комнате, а через короткое время её тело было обнаружено под окнами дома.

Сейчас следователи допрашивают предполагаемого автора фото. По данным Mash, 23-летний мужчина приехал в увольнительную из армии. На допросе он заявил, что не знал возраст девочки, с которой переписывался, а также не получал от неё никаких фото.