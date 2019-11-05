В Москве задержали гражданина Киргизии, готовившего теракт

В Москве был задержан 30-летний гражданин Киргизии Талант Онуров, который вёл подготовку к совершению террористического акта. Как пишет ТАСС со ссылкой на СК, 5 ноября мужчина полностью признал свою вину.

Источник издания в правоохранительных органах рассказал, что Онуров был задержан ещё 1 ноября. Ему было предъявлено обвинение в покушении на совершение теракта. Сейчас следователи устанавливают возможных сообщников мужчины.

По данным следствия, Онуров приехал в столицу в сентябре для совершения теракта. В течение месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, а также выбирал место.

3 ноября Черёмушкинский районный суд Москвы заключил Онурова под стражу до 1 января 2020 года.