В Москве задержали двоих участников Pussy Riot, вывесивших радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

В Москве задержали Василия Андрианова и Елизавету Дидерих, которые вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда и Министерства культуры, со ссылкой на участницу Pussy Riot Марию Алёхину пишет «Дождь».

По словам Алёхиной, Андрианова и Дидерих задержали люди, представившиеся уголовным розыском, их увезли в ОВД Басманный. Кроме того, Алёхина сообщила, что «четверо в камуфляже» приходили домой к её матери и искали активистку. По словам адвоката «Апологии протеста» Леонида Соловьёва, ночью к третьему участнику акции Александру Софееву также «ломились в дверь» полицейские.

Напомним, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и Министерства культуры. Они назвали это акцией против государственной гомофобии, которую участники Pussy Riot решили провести в день рождения президента Владимира Путина.

Участники акции выдвинули несколько требований: расследовать убийства и похищения людей нетрадиционной ориентации в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые партнёрства и отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.