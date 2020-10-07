Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ и администрации президента

Участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, ОВД Басманный и министерства культуры, пишет «Медиазона».

Издание отмечает, что это акция против государственной гомофобии, которую участники Pussy Riot решили провести в день рождения президента Владимира Путина.

«Сегодня мы дарим эту радугу как символ недостающих любви и свободы — дарим всем. "Радуга — это солнце после дождя", — сказали вы. Но мы — те, кто делает всё, чтобы это солнце, наконец, появилось», — говорится в заявлении Pussy Riot.

Участники акции выдвинули несколько требований: расследовать убийства и похищения людей нетрадиционной ориентации в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТ-сообществу, легализовать однополые партнёрства и отменить действующий закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.