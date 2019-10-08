В Москве задержали активистов «Бессрочного протеста», которые собирались «хоронить Путина» (ВИДЕО)

В Москве полицейские задержали троих активистов «Бессрочного протеста», которые планировали провести акцию с «похоронами Путина» в честь дня его рождения, а также корреспондента «МБХ медиа» — он должен был освещать событие, сообщается на сайте издания.

Полицейские не объяснили причину задержания. Журналист предоставил им редакционное задание и пресс-карту, но его всё равно отвезли в отделение. Через пять часов корреспондента отпустили. По его словам, домой должны были также отправить одну активистку, двое другие остались в отделении на ночь.

На видео, опубликованном «МБХ Медиа», видно, что активисты заходят в автозак с гробом.