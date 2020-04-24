В Москве водитель «Яндекс.Такси» избил клиентку из-за того, что не смог считать код на её электронном пропуске

В Москве водитель «Яндекс.Такси» избил клиентку после того, как не смог считать QR-код на её электронном пропуске. Сейчас полиция устанавливает личность таксиста.

По информации ТАСС, мужчина после того, как не смог считать код пропуска, сначала отказался везти девушку, а потом вытащил её из машины и жестоко избил. После инцидента пострадавшей потребовалась медицинская помощь.

Департамент транспорта Москвы потребовал от «Яндекса» предоставить информацию о конфликте, чтобы передать её в правоохранительные органы.

Напомним, в Москве водители такси проверяют у пассажиров электронные пропуска при помощи приложения «Помощник Москвы». В период самоизоляции таксистам могут выписать штраф за перевозку пассажира без пропуска.

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