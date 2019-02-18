В Москве в уличной драке погиб чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов (ВИДЕО)

22-летний чемпион России по рукопашному бою Геннадий Павлов погиб в драке с 51-летним охранником Минкомсвязи в Москве, пишут РЕН ТВ и «Московский комсомолец».

По информации «МК», инцидент произошёл на охраняемой территории комплекса зданий Минкомсвязи на Тверской улице. Издание утверждает, что конфликт произошёл из-за попытки Павлова пройти на охраняемую территорию Минкомсвязи. Пресс-секретарь ведомства Евгений Новиков заявил агентству «Москва», что прохожий первым напал на охранника, о чём свидетельствуют записи с камер видеонаблюдения.

Во время драки Павлов и охранник упали на землю. Вскоре спортсмен перестал подавать признаки жизни, приехавшая скорая помощь констатировала его смерть.

СК начал проверку по факту инцидента. Причина смерти Павлова пока неизвестна. Врачи не исключают, что она носит некриминальный характер. Одна из версий — сердечная недостаточность, пишет «Московский комсомолец».