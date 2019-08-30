В Москве «в целях безопасности» отменяют школьные линейки

В нескольких московских школах по рекомендации департамента образования и науки Москвы отменили линейки на 2 сентября, пишут агентство «Москва» и «Коммерсантъ».

21 августа агентство «Москва» опубликовало заметку с цитатой заместителя руководителя департамента образования и науки Москвы Владимира Раздина, который от имени департамента посоветовал школам не устраивать линейки 2 сентября (1 сентября — воскресенье) и предложил вместо этого поучаствовать в городской линейке на ВДНХ 1 сентября. Раздин объяснил, что рекомендует так сделать «в целях безопасности». Сейчас заметка на сайте агентства «аннулирована по просьбе спикера». Анонимный источник в мэрии сообщил «Коммерсанту», что агентство «Москва» удалило публикацию из-за некорректного цитирования и городские власти не запрещали линейки. Текст заявления опубликовало издание «Мел».

«1 сентября в школах мероприятий не проводится. Начало учебного года перенесено на 2 сентября, на понедельник. В этом году в первый класс придут 114,2 тысячи первоклассников, а общий контингент — от дошкольников до выпускников — будет составлять 1,5 миллиона человек. В целях безопасности мы рекомендуем всем руководителям не проводить линеек и в понедельник сразу начинать учебный день, так как 1 сентября на ВДНХ будет городской праздник», — заявил Раздин.

Русская служба Би-би-си и «Коммерсантъ» направили запросы в департамент образования и науки Москвы с просьбой разъяснить ситуацию, но так и не получили ответа на вопрос, направила ли мэрия в московские школы рекомендацию отказаться от линеек.

Некоторые родители предположили, что мэрия предприняла меры предосторожности из опасения массовых акций или в свете 15-летия трагедии в Беслане.

Против отмены линеек выступила глава комиссии Общественной палаты России по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая, которая назвала это «странным решением».

«Мне кажется, что кто-то искусственно пытается создать точку напряжения на ровном месте между родительской общественностью и городскими властями. И я призываю департамент образования пересмотреть принятое решение», — заявила Гурцкая.

«Коммерсантъ» отмечает, что пока отмена линеек не носит общегородского характера и «в ряде школ» по-прежнему готовятся провести праздник утром 2 сентября. Будет ли рекомендация властей действовать и в следующем году и распространится ли эта практика на другие регионы, пока неизвестно.