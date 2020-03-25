В Москве умер пациент с пневмонией, которого лечил кардиолог

В московской больнице имени Мухина в отделении, перепрофилированном для больных пневмонией с подозрением на коронавирус, умер 45-летний мужчина, пишут «Медиазона» и «Открытые медиа».

От пневмонии пациента лечил врач-кардиолог, но Департамент здравоохранения Москвы не усмотрел в этом нарушений, сообщается на сайте ведомства.

«Пациенту была оказана вся необходимая медицинская помощь. <…> Лечение пациентов осуществлялось под контролем главного внештатного пульмонолога Москвы А. С. Белевского. <…> Врач-кардиолог, который наблюдал за ходом болезни пациента, обладает достаточным уровнем квалификации для лечения пневмонии», — сказано в заявлении чиновников.

По данным Департамента здравоохранения Москвы, причиной смерти мужчины стала недостаточность внутренних органов на фоне нескольких заболеваний и «пневмония не была среди них ведущим». В том же время сосед погибшего по палате рассказал, что пульмонолог осмотрел мужчину один раз — врач заявил, что «у пациента просто пневмония и все под контролем».

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конце декабря в Китае. В России по состоянию на 24 марта диагностировано 495 случаев заражения.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».