В Москве учеников старших классов переведут на дистанционное обучение

С 19 октября учеников 6-11 классов московских школ на две недели переведут на дистанционное обучение, сообщается на сайте мэра Сергея Собянина. Учащиеся 1-5 классов будут учиться очно.

«Старшие школьники больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. На их долю приходится две трети заболевших детей», — объяснил Собянин.

С 19 октября по 5 ноября в Москве закроют учреждения дополнительного образования и детские досуговые центры. Транспортные карты младших школьников будут разблокированы, бесплатный проезд для старших школьников по-прежнему приостановлен.

Собянин добавил, что в течение двух-трёх недель в отдельных классах введут «новый формат преподавания — тьюторство»: в школы пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, опытные учителя будут им помогать; такую меру введут для защиты от коронавируса педагогов старшего возраста.

«Когда город начнёт получать промышленные партии вакцины против коронавируса, приоритетный доступ к ней получат учителя старшего возраста (но до 60 лет) и педагоги, имеющие хронические заболевания», — сообщил Собянин.

С 5 по 18 октября в московских школах были объявлены каникулы. По словам Собянина, эта мера дала свой эффект, но в абсолютном выражении число заражённых продолжает расти, что вызывает «огромную тревогу».