В Москве у здания Минстроя мужчина облился бензином и угрожал поджечь себя (ВИДЕО)

Возле здания Минстроя на Цветном бульваре в Москве обманутый дольщик облил себя бензином, сообщает телеграм-канал Mash.

Мужчина в зелёной футболке с надписью «Чистый город, здоровая нация» угрожает покончить с собой, если к нему не выйдет Владимир Якушев — министр ведомства.

На место стянуты сотрудники экстренных служб. По информации телеграм-канала Baza, мужчина утверждает, что его обманули при строительстве дома, с ним вели переговоры полицейские. На данный момент он задержан.

Мужчине не разрешают построить дом на собственном участке. У него есть семья: жена и трое детей. Он хотел построить дом на «своей земле» в Рязанской области — там он вырос и там ему хочется жить. Но по каким-то причинам строить дом на своём участке ему не разрешают.