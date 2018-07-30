В Москве у Кремля задержали депутата из Свердловской области

Сегодня в Москве у стен Кремля задержали депутата думы Асбеста Наталью Крылову, стоявшую с плакатом «Асбест против пенсионной реформы», со ссылкой на саму Крылову пишет Znak.com.

Депутат стояла с одиночным пикетом около Государственного исторического музея.

«Подошёл сотрудник ФСБ, забрал плакат. Потом подошли сотрудники полиции, отобрали паспорт и мандат депутата, завинтили, свернули и доставили в отдел», — сообщила Крылова.

Она отметила, что сотрудники полиции удалили из её телефона фото пикета с Красной площади.

«Фото с пикетом у Госдумы [акция прошла ранее] разрешили оставить», — добавила она.

Крылову доставили в ОВД «Китай-город». По её словам, за акцию ей грозит штраф в размере 25 тысяч рублей.

Задержание подтвердила зампред свердловского «Яблока» Ирина Скачкова, присутствовавшая на акции.

Ранее, во время приезда президента Владимира Путина в Екатеринбург, Наталья Крылова выходила с плакатом в поддержку предпринимательницы Ксении Шакировой на маршрут кортежа главы государства. В Асбесте она также регулярно протестовала против строительства сурьмяного завода и уже действующего предприятия «ФОРЭС». Сейчас Крылова выступает против пенсионной реформы: она была инициатором протестного письма асбестовской думы в адрес спикера Госдумы Вячеслава Володина по этому поводу, а также выступала на митинге против повышения пенсионного возраста в Екатеринбурге.