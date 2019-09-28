В Москве театральный режиссёр ударил ножом фельдшера скорой помощи

В Москве известный театральный режиссёр Леонид Хейфец нанёс ножевое ранение медику скорой помощи, когда тот измерял ему давление.

Как сообщает РЕН-ТВ, 85-летнему деятелю культуры стало плохо в подъезде своего дома. Дочь и жена Хейфеца вызвали бригаду скорой помощи. Когда фельдшер попытался измерить давление режиссёра, тот достал нож и ударил им медработника в ногу. Насколько серьёзную травму получил медик — не уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.