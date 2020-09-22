В Москве суд оштрафовал женщину за пикет, в котором она не участвовала

Хамовнический районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей жительницу Москвы Сауле Шайназарову за нарушение правил пикетирования — якобы она участвовала в массовом пикете в составе двух человек, стоя без плаката рядом с пикетчицей, использующей инвалидную коляску, со ссылкой на адвоката Мансура Гильманова сообщает «Апология протеста».

По словам самой Шайназаровой, 1 сентября она вместе со своей знакомой, использующей инвалидную коляску, посещала приёмную омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой. К ним подошёл мужчина и попросил знакомую Шайназаровой развернуть плакат, чтобы выложить фото в соцсети. После этого их задержали полицейские, в протоколе они указали, что пикет длился полчаса и женщины не реагировали на требования полиции.

«Апология протеста» подчёркивает, что суд проигнорировал обращение уполномоченной по правам человека Татьяны Москальковой с просьбой смягчить наказание, так как пикет «не повлёк какого-либо вреда и нарушения общественного порядка».

Сауле Шайназарова почти 30 лет работает врачом-ортопедом в подмосковном Троицке, она жаловалась Татьяне Москальковой, что СК отказывается расследовать нападение на неё. По словам врача, в 2016 году после конфликта с администрацией больницы двое полицейских «взяли [её] за руки, а третий стал пинать, бить руками», после этого её заперли до прибытия врачей скорой. СК отказал в расследовании, поверив полицейским, которые сказали, что ортопед сама стала биться о лестницу.