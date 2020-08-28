В Москве суд обязал жертву домашнего насилия выплатить компенсацию своему истязателю

Никулинский районный суд Москвы 27 августа обязал жертву домашнего насилия выплатить бывшему мужу компенсацию в размере 10 300 рублей из-за фразы «нанёс побои», которые Ирина Живова использовала в своём рассказе о произошедшем с ней, опубликованном в Facebook.

Как пишет «Медуза», таким образом суд частично удовлетворил иск бывшего замглавы инвестиционной компании «Альфа-Капитал» Евгения Живова о защите чести и достоинства, который он подал к своей бывшей жене после того, как та обвинила его в домашнем насилии.

«Суд вынес прецедентное для России решение, для всех жертв домашнего насилия в России, сказав, что вы не имеете права говорить о том, что вас били, пока вы не получите об этом соответствующий судебный акт», — считает правозащитница Виктория Дергунова.

20 октября 2019 года Ирина Живова опубликовала в Facebook пост о том, что бывший муж «ворвался» в дом, где она жила с двумя дочерьми, «напугал всех, отмутузил». Свою историю она сопроводила скриншотами протоколов о побоях, составленных на бывшего мужа. В документах говорится, что Живов «толкал, тряс, хватал за руки» бывшую жену и их общую дочь, из-за чего пострадавшие получили ушибы, ссадины и кровоподтёки. Спустя пять дней после поста Живов покинул должность замглавы инвестиционной фирмы «Альфа-Капитал», в которой работал с 2010 года, а компания выпустила релиз, в котором заявила, что «разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым в любом его проявлении».

Сам Живов вину отрицает. По его версии, он просто пришёл проведать детей, которых жена якобы скрывала от него четыре месяца. Известно, что в сентябре 2019 года Никулинский суд Москвы определил, что двое дочерей пары должны жить с отцом. Однако, как утверждает Ирина Живова, это решение было отменено Мосгорсудом.