В Москве сотрудника СК ранили у здания центрального аппарата, он умер в реанимации

В Москве напали с ножом на сотрудника центрального аппарата Следственного комитета, это произошло у входа в здание, пишет РИА Новости. Нападавшего задержали.

Раненного сотрудника Следственного комитета доставили в НИИ Склифосовского, где он скончался, со ссылкой на источник пишет ТАСС. Издание Baza пишет, что пострадавший — полковник Владислав Капустин, его ударили ножом в область сердца.

В Следственном комитете уточнили, что в момент нападения сотрудник ведомства находился при исполнении служебных обязанностей, его имя, звание и должность там не сообщили.