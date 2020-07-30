В Москве СКР возбудил уголовное дело против россиянки, трижды проголосовавшей по поправкам к Конституции

В Москве СКР возбудил уголовное дело против проживающей в Израиле россиянки Юлии Ильинской, которая смогла три раза проголосовать по поправкам к Конституции РФ. Девушка сама сообщила СМИ о возможности многократного голосования.

Как пишет Znak.com, дело возбуждено за незаконное получение бюллетеня для общероссийского голосования. Санкции данной статьи предусматривают наказание до трёх лет лишения свободы.

Согласно материалам дела, в конце июня 2020 года Ильинская, имеющая двойное гражданство, трижды получила на территории Израиля бюллетени для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Один на избирательном участке при посольстве Российской Федерации в Тель-Авиве, второй — в Генеральном консульстве Российской Федерации в Хайфе, а третий — дистанционным способом.