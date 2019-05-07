В Москве школьники в честь 9 Мая возложили цветы к памятнику Тухачевскому

Ученики пятого класса московской школы № 138 района Хорошево-Мневники провели памятную акцию, возложив цветы к памятнику маршалу СССР Михаилу Тухачевскому, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Отчёт о мероприятии был опубликован в Facebook с хештегами #9мая, #Победа и #мыпомним. После того как пользователи в комментариях стали возмущаться, что Тухачевский не принимал участия в Великой Отечественной войне, так как был расстрелян ещё в 1937 году, хештеги убрали.

Как заявило руководство школы, пятиклассники возложили цветы к памятнику, поскольку он территориально ближе всего находится к учебному заведению.

«Давайте расценивать это как дань уважения военачальнику. Произошла некорректная формулировка со стороны классного руководителя. Дети, живущие в этом микрорайоне, обязаны знать людей, в честь которых названа улица и установлен памятник, это самое главное, однозначно», — сказал представитель школы.

В Facebook учителя также попытались оправдаться.

«В эти дни мы говорим не только о подвиге советских солдат в годы ВОВ, мы вспоминаем о героях всех военных действий, погибших во имя Отечества, мы говорим с нашими детьми о людях, отдавших свою жизнь во имя спасения своей страны… В дни памяти войны прекрасная идея — вспомнить всех героев, чьё мужество и любовь к Родине служат примером нашим детям», — написали педагоги.

Маршал Советского Союза Михаил Тухачевский был объявлен главой военно‑фашистского заговора в РККА и расстрелян 12 июня 1937 года, его реабилитировали в 1957 году за отсутствием состава преступления.