В Москве руферы устроили массовую драку на высоте 239 метров

В Москве руферы устроили массовую драку на крыше башни «Империя» международного делового центра комплекса «Москва-Сити», высота которой составляет 239 метров.

«20 человек устроили драку с охранниками башни "Империя" в "Москва-Сити", когда они прорвались на крышу. В результате происшествия правонарушители задержаны», — рассказал источник ТАСС.

Как пишет Mash, одному охраннику потребовалась госпитализация: у мужчины ожог глаза из-за применённого кем-то из руферов газового баллончика.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве рассказали, что в полицию доставлены несколько человек в возрасте от 19 до 26 лет. Личности остальных участников массовой драки устанавливаются.