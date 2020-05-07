В Москве режим самоизоляции продлён до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в столице до конца мая. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства города.

При этом, согласно документу, с 12 мая в столице смогут вернуться к работе промышленные и строительные предприятия, чтобы возобновить строительство дорог, школ, детских садов и других «необходимых городу объектов».

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — пояснил Собянин.

Помимо прочего, с 12 мая в городе будет введён масочный и перчаточный режим на объектах торговли и в общественном транспорте.

«Многие москвичи уже несколько недель используют маски и перчатки. Другие люди могут посчитать это требование ещё одним неприятным ограничением. Но в действительности это не так. Требуя обязательного использования средств защиты, мы не усиливаем ограничения, а наоборот, делаем огромный шаг к возвращению к обычной жизни», — уверен Собянин.

Как пишет ТАСС, сеть продаж масок и перчаток будет расширена: помимо аптек и магазинов, их можно будет приобрести на станциях метрополитена.

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