В Москве прошёл молебен о спасении от эпидемии коронавируса

В Москве в храме Святителя Николая в Голутвине, где находится патриаршее подворье Китайской автономной православной церкви, прошел молебен о спасении от эпидемии коронавируса, пишет «Интерфакс-Религия».

По словам православного активиста Кирилла Фролова, молебен «о спасении от эпидемии коронавируса, пневмонии, охватившей союзный России Китай», отслужил настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев. В храме молились о спасении от вируса более 60 живущих в Москве китайцев, как крещёных, так и оглашаемых, только узнавших о православии, — дипломаты, предприниматели, студенты.

Напомним, вспышка коронавируса в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тысячи человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германия и Франция.