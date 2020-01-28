Число погибших от коронавируса в Китае превысило 100 человек

В Китае число погибших от пневмонии, вызванной новым видом коронавируса, выросло до 106 человек, со ссылкой на власти Китая сообщает Associated Press.

Как передаёт South China Morning Post, за последние сутки умерли 26 заболевших, общее подтверждённое число случаев заболевания в Китае превысило 4,5 тысячи.

Первый случай заболевания подтвердили в Германии, сообщалось также о трёх заболевших гражданах Франции, которые недавно посещали Китай.

Напомним, вспышка пневмонии в Китае, вызванная неизвестным ранее видом коронавируса, произошла в декабре. Первые случаи заражения выявили в городе Ухань, его источником называли рынок морепродуктов, который вскоре закрыли. Случаи заболевания были затем зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре, Австралии и Гонконге.