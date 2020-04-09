В Москве произошёл пожар в доме престарелых, несколько человек погибли

В доме престарелых «Третий возраст» на 3-й Мякининской улице в Москве произошёл пожар, со ссылкой на источник пишет ТАСС.

По предварительной информации, в подвале здания загорелся электрокабель, после чего огонь перекинулся на первый этаж. Возникло сильное задымление, постояльцы просили о помощи из окон.

Позже заммэра Москвы Пётр Бирюков сообщил, что, по предварительным данным, в котельной здания произошёл «хлопок». Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

В МЧС Москвы сообщили, что в 22:20 огонь потушили, из дома престарелых спасли 50 человек. По данным спасателей, погибли два человека, ещё десять пострадали. Источник «Интерфакса» сообщает о гибели четырёх человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара.