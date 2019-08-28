В Москве приставы заварили дверь в квартиру жильцов, отказавшихся переезжать по реновации (ВИДЕО)

В Москве в доме № 51 по улице Удальцова приставы вынесли вещи и заварили дверь в квартиру жильцов, отказавшихся переезжать по реновации, передаёт «Радио Свобода».

Семья не хотела переселяться на последний, 18-й этаж, в новостройку. Собственник при принудительном выселении, которое производилось по решению суда, не присутствовал — молодой человек служит в армии.